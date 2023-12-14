'da Abdullah Avcı, İstanbulspor maçı içinile ilgili planını yaptı.Gaziantep FK maçında Mendy'yi stopere çeken ve Fransız yıldızın performansından memnun kalan Abdullah Avcı, İstanbulspor karşısında da aynı planı uygulamayı düşünüyor.Orta saha üçlüsünü Berat Özdemir-Anastasios Bakasetas-Abdülkadir Ömür şeklinde kuracak olan tecrübeli çalıştırıcı, Rayyan Baniya'yı kesip Stefano Denswil'in yanında Batista Mendy'yi oynatmıştı.23 yaşındaki ön libero, daha önce eski kulübünde de zaman zaman savunmanın merkezinde forma giyerken, muhtemel stoper transferinin ardından Mendy'nin yine orta sahaya geçmesi bekleniyor.