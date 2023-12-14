Trabzonspor'da Mendy yine savunmada!

TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor'un jokeri Batista Mendy, teknik direktör Abdullah Avcı tarafından yine savunmada görevlendirilecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'da Mendy yine savunmada!
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14 Aralık 2023 11:59
Trabzonspor'da Abdullah Avcı, İstanbulspor maçı için Batista Mendy ile ilgili planını yaptı.

Gaziantep FK maçında Mendy'yi stopere çeken ve Fransız yıldızın performansından memnun kalan Abdullah Avcı, İstanbulspor karşısında da aynı planı uygulamayı düşünüyor.

Orta saha üçlüsünü Berat Özdemir-Anastasios Bakasetas-Abdülkadir Ömür şeklinde kuracak olan tecrübeli çalıştırıcı, Rayyan Baniya'yı kesip Stefano Denswil'in yanında Batista Mendy'yi oynatmıştı.



STOPER TRANSFERİNİN ARDINDAN YENİDEN ORTA SAHAYA

23 yaşındaki ön libero, daha önce eski kulübünde de zaman zaman savunmanın merkezinde forma giyerken, muhtemel stoper transferinin ardından Mendy'nin yine orta sahaya geçmesi bekleniyor. 

 
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