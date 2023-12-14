'un sezon başında La Liga ekiplerinden Cadiz'e bedelsiz olarak kiraladığı Uruguaylı forvet Maxi Gomez ile flaş gelişmeler yaşanıyor.İspanyol basınından El Gol Digital, Cadiz'de kariyerinin en verimsiz dönemini yaşayan Maxi Gomez ile ilgili bir iddia ortaya attı.Haberde, Uruguaylı forvetin 31 Aralık tarihine kadar gol atamaması halindebelirtildi.Bordo-mavili ekip, Gomez'i sezon başında Cadiz'e bedelsiz olarak kiralamış ve sözleşmesine sezon sonunda zorunlu olmayan 3 milyon 750 bin Euro'luk satın alma opsiyonu koydurmuştu.Trabzonspor formasıyla 35 resmi maça çıkan Gomez, 7 gol atıp 6 asist yapmıştı. Cadiz forması ile ise 15 resmi maçta forma giyen futbolcunun gol ve asisti bulunmuyor.