Trabzonspor'da Maxi Gomez gelişmesi: Geri dönebilir!

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Trabzonspor'un sezon başında La Liga ekiplerinde Cadiz'e bedelsiz olarak kiralanan Maxi Gomez ile ilgili flaş bir gelişme yaşanıyor. Uruguaylı yıldızın devre arasında Trabzonspor'a geri dönebileceğini ileri sürüldü.

, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'da Maxi Gomez gelişmesi: Geri dönebilir!
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14 Aralık 2023 12:29
Trabzonspor'un sezon başında La Liga ekiplerinden Cadiz'e bedelsiz olarak kiraladığı Uruguaylı forvet Maxi Gomez ile flaş gelişmeler yaşanıyor.

İspanyol basınından El Gol Digital, Cadiz'de kariyerinin en verimsiz dönemini yaşayan Maxi Gomez ile ilgili bir iddia ortaya attı.

Haberde, Uruguaylı forvetin 31 Aralık tarihine kadar gol atamaması halinde Trabzonspor'a geri döneceği belirtildi.

Bordo-mavili ekip, Gomez'i sezon başında Cadiz'e bedelsiz olarak kiralamış ve sözleşmesine sezon sonunda zorunlu olmayan 3 milyon 750 bin Euro'luk satın alma opsiyonu koydurmuştu.



GOLE KATKISI YOK

Trabzonspor formasıyla 35 resmi maça çıkan Gomez, 7 gol atıp 6 asist yapmıştı. Cadiz forması ile ise 15 resmi maçta forma giyen futbolcunun gol ve asisti bulunmuyor.

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