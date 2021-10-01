Trabzonspor'da Marek Hamsik kasırgası

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı 34 yaşındaki Marek Hamsik, gençlere taş çıkarttı. 7 lig ve 4 Avrupa maçının tamamında forma giyen tecrübeli isim, 7 maçta 985 dakika sahada kalarak takımın en istikrarlı oyuncularından biri oldu.Ligin son 4 haftasında ise en çok koşan isim olarak dikkat çekti. Ortalama 12 bin 500 metre, toplamda 4 haftada 50 kilometrenin üzerine çıkmayı başaran Hamsik'in koşu mesafeleri dışında dikkat çeken en önemli özelliği ise isabetli pas yüzdesi ve kilit pas oranındaki rakamları oldu.Yüzde 87 pas ortalamasıyla lig standartlarının üzerinde bir görüntü ortaya koyan Slovak yıldız, koşu mesafelerinde ligdeki tüm oyuncular baz alındığında ilk 5 içerisinde yer aldı. Maç başı ortalama 1.27 kilit pas yüzdesine ulaşırken, toplamda 507 pas atıp, bu pasların 439'unda isabet sağladı.Hamsik'i sadece Karagümrük'ten Zukanovic ve Başakşehir'den Tolga Ciğerci geçti. Takım arkadaşı Nwakaeme'nin yüzde 71 ile zirveye çıktığı golle biten hücum organizasyonlarında ise 3. oldu."Hamsik zaten kariyerli bir oyuncu. Yıllarca Napoli gibi bir takıma başarı ile katkı yapmış, kaptanlığa yükselmiş bir isim. Gerçek anlamda bir profesyonel. Bütün benliği ile var olan ve takıma liderlik yapan bir isim. Trabzon'a geldiğinden beri orta alanda tempoyu ayarlamanın ötesinde öne çabuk pas bağlantısı yaptı ve de özellikle sol kenardan rakip savunmanın arkasına sarkarak pozisyonlar üretmeye çalıştı. Her maçta takıma katkı yapan ve de verilen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışan bir oyuncu olarak öne çıktı. Şu an ligimizin bana göre en iyi orta saha oyuncusu. Mesleğine saygısı olduğu, kendine baktığı 34 yaşında olmasına rağmen ortaya çıkan istatistiklerinden belli. Gençlerin örnek alması gereken bir isim."