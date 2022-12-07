Trabzonspor'da kontenjan için gözler onlarda

Trabzonspor'da sakatlığını atlatan Bruno Peres, takıma geri döndü.
Başarılı oyuncunun dönüşü sebebiyle kontenjanda yer açmak isteyen Trabzonspor'da gözler 2 oyuncuya çevrildi.
Sağ bekte sorun yaşayan bordomavililer, Peres ile devam etmeyi düşünüyor.
Djaniny'e Arap yarımadasından, Larsen'e de ülkesinden teklif bekleniyor. Uygun bulunması halinde yardımcı olunacak.
Başarılı oyuncunun dönüşü sebebiyle kontenjanda yer açmak isteyen Trabzonspor'da gözler 2 oyuncuya çevrildi.
Sağ bekte sorun yaşayan bordomavililer, Peres ile devam etmeyi düşünüyor.
Djaniny'e Arap yarımadasından, Larsen'e de ülkesinden teklif bekleniyor. Uygun bulunması halinde yardımcı olunacak.
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