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Trabzonspor'da kontenjan için gözler onlarda

Trabzonspor'da Bruno Peres'in dönüşü sonrası bir oyuncu ile mecburi olarak yollar ayrılacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da kontenjan için gözler onlarda
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07 Aralık 2022 12:18
Trabzonspor'da sakatlığını atlatan Bruno Peres, takıma geri döndü.

Başarılı oyuncunun dönüşü sebebiyle kontenjanda yer açmak isteyen Trabzonspor'da gözler 2 oyuncuya çevrildi.

Sağ bekte sorun yaşayan bordomavililer, Peres ile devam etmeyi düşünüyor.

Djaniny'e Arap yarımadasından, Larsen'e de ülkesinden teklif bekleniyor. Uygun bulunması halinde yardımcı olunacak.

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