Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen'in tedavisine başlandı

Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçında sakatlanan Hüseyin Türkmen için bir açıklama paylaştı. Bordo-mavililerden yapılan açıklamada 24 yaşındaki futbolcunun tedavisine başlandığı belirtildi.

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen'in tedavisine başlandı
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16 Nisan 2022 20:18
Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'de VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan oyuncu Hüseyin Türkmen'in tedavisine başlandı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında Dr. Hakan Çelik, " Fatih Karagümrük karşılaşmasında sağ üst adalesinden sakatlanan Hüseyin Türkmen'in bugün çekilen MR'ında sağ rektus femoris kasında ikinci derece yaralanma tespit edilmiş olup, futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

 

 

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