Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen'in tedavisine başlandı

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'de VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan oyuncu Hüseyin Türkmen'in tedavisine başlandı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında Dr. Hakan Çelik, " Fatih Karagümrük karşılaşmasında sağ üst adalesinden sakatlanan Hüseyin Türkmen'in bugün çekilen MR'ında sağ rektus femoris kasında ikinci derece yaralanma tespit edilmiş olup, futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerini kullandı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında Dr. Hakan Çelik, " Fatih Karagümrük karşılaşmasında sağ üst adalesinden sakatlanan Hüseyin Türkmen'in bugün çekilen MR'ında sağ rektus femoris kasında ikinci derece yaralanma tespit edilmiş olup, futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerini kullandı.