Ligde zirve yarışından uzak kalan, Avrupa hedefini başka bahara bırakan Trabzonspor, Türkiye Kupası'nı almak ve ligi 3'ncü bitirmek istiyor.



Bu haftayı Gaziantep FK'nın ligden çekilmesi nedeniyle 'BAY' geçecek olan Trabzonspor, milli maç arasını da en iyi şekilde değerlendirmek istiyor. Lider Galatasaray'ın 19 puan gerisinde kalan Fırtına, bu sezon Türkiye Kupası'nı almak ve ligi üçüncü bitirmeyi hedefliyor. Oyuncuların kendi aralarında bu doğrultuda konuştukları kaydedildi. Bu hafta 3 puan alacak olan Karadeniz devi, Adana Demir'in puan kaybetmesi halinde 4. sıraya yükselecek.



UMUT BOZOK ÇOK ÜZGÜN



Fırtına'nın suskun forveti Umut Bozok, Adana Demirspor karşısında üzerindeki kara bulutları dağıtmayı başardı. 26 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 11 maç aradan sonra gol sevinci yaşadı. Geçtiğimiz sezonun gol kralı olan Umut bu sezon beklentilerin uzağından kalmaktan dolayı oldukça üzgün. Ancak kalan maçlarda elinden geleni yaparak takıma daha fazla katkı sağlamak istiyor.



BAKASETAS'A YOĞUN TEDAVİ



Ümraniye maçı öncesi sol uyluk ön bölgesinden sakatlanan Bakasetas, ülkesine gitti. Yunanistan Milli Takımı'ndaki doktoruna gözüken yıldız futbolcu, yoğun tedavi görüyor. Başarılı 10 numaranın, nisan ayının başındaki Kayserispor maçına tam hazır olması bekleniyor.





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