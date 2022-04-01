Trabzonspor'da, Hamsik vites artırdı!

Süper Lig'de şampiyonluğa doğru giden lider Trabzonspor, 31. haftada oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü. 2 ayı aşkın süredir sakatlık problemi yaşayan yıldız oyuncu Marek Hamsik de katıldığı antrenmanda temposunu artırdı. Süper Lig'de şampiyonluğa doğru giden lider Trabzonspor, 31. haftada oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü. 2 ayı aşkın süredir sakatlık problemi yaşayan yıldız oyuncu Marek Hamsik de katıldığı antrenmanda temposunu arttırdı.



Kadroda olacak



Abdullah Avcı yönetiminde hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili oyuncular, dinamik ısınma ve pas çalışmasının ardından 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirildi. Geniş alan oyunları ile devam eden antrenman, çift kale maç ile son buldu. Antrenmanda tedavi sürecindeki Marek Hamsik de yer aldı.



2 ayı aşkın süredir sakatlık problemi yaşayan Slovak yıldız, Beşiktaş karşılaşmasında kadroda olmaya hazırlanıyor. Milli arada Trabzon'dan hiç ayrılmayıp, aralıksız çalışmalarını sürdüren tecrübeli orta saha, antrenman temposunu da artırdı. Hamsik'in pazar günü kadroda olma ihtimali hatta forma giyme şansının yüksek olduğu belirtildi.



Öte yandan Norveçli futbolcu Anders Trondsen, sağ uyluk üst adale tendonundaki yırtık nedeniyle İspanya'da ameliyat edildi. Ameliyatın başarılı geçtiği açıklandı.



Rekor geliyor



Beşiktaş maçı için geri sayıma geçen Trabzonspor taraftarları, desibel rekoru kırma denemesi gerçekleştirecek. Biletleri günler öncesinden tükenen 41 bin 461 kapasiteli statta ayrıca dev bir koreografi de sergilenecek. Tezahüratlar sonrasında ölçülen desibel değeri ise dev ekranlara yansıtılacak.





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