Trabzonspor'da gözler Savic ve Nwakaeme'de

Trabzonspor için büyük sıkıntılarla geçen sezonu kupayla tamamlamak ve sezon sonunda Avrupa Kupaları'na katılma hakkı kazanmak için büyük anlam ifade eden Bodrumspor maçı için geri sayıma geçildi.



Ligde oynanan Göztepe maçında yapılan hatalar konusunda oyuncularına bazı uyarılarda bulunan teknik direktör Fatih Tekke'nin gözü ise sakatlıkları yeni geçen iki isim Savic ve Nwakaeme'den gelecek olan iyi haberde.



ÇOK KRİTİK



Göztepe maçında yararlanamadığı bu iki oyuncudan kritik Bodrum maçında faydalanmak isteyen Tekke, sağlık ekibinden de bu konuya daha fazla dikkat etmelerini istedi. Bu arada hem bireysel hem de takımla çalışmalara katılan iki oyuncuyla ilgili son kararın bugün yapılacak olan son antrenmanla netlik kazanacağı belirtildi. Tekke'nin iki oyuncunun oynayabilecek duruma gelmesi durumunda Nwakaeme'den maçın gidişatına göre yararlanması, Savic'i ise o bölgede yaşanan sıkıntılar nedeniyle direkt 11'de oynatması bekleniyor. Savic sezon başından bu yana 23 maç kaçırırken Nwakaeme ise 22 maç kaçırdı.



BEKLENENİ VEREMEDİ



Trabzon'un ara transferde kadrosuna kattığı Danylo Sikan, geride kalan sürede bekleneni veremedi. 6 milyon Euro bonservis bedeli ile kadroya dahil edilen ve kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden olan Sikan, 10 resmi maçta 676 dakika görev aldı. 23 yaşındaki oyuncu, söz konusu maçlarla gol atmayı başaramadı.



Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Göztepe ile oynanan maçta sonra taraftarlara yönelik bir eleştiri de bulunarak, "Taraftarlardan beklediğimi alamadım" açıklaması yapmıştı. Bordo-mavili taraftarlar da Bodrumspor ile yarın oynanacak olan kupa maçında tribünleri tamamen doldurarak, takıma gerekli desteği vermeyi amaçlıyor. Taraftarların bu maç için bir organizasyon yapma düşüncesinde olduğu da öğrenildi.



