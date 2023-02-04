Trabzonspor'da forvet yok, golcü çok

Trabzonspor'da bu sezon forvet oyuncularının etkisizliği dikkat çekerken takımın skor yükünü orta saha oyuncuları çekti.



Takıma geçen sezonun gol kralı unvanı ile gelen Umut Bozok ise istenilen üretkenliği bulamadı. Umut, ligde sadece 4'ü ilk 11 olmak üzere 13 maçta forma giyerken iki kez ağları havalandırdı.



Performans olarak bordo-mavili takımda şaşkınlık yaratan en önemli isim de Djaniny oldu. Abdullah Avcı'nın raporuyla takımda kalan ve sözleşmesi uzatılan tecrübeli isim 17 maçta sadece 2 asist yaptı.



Forvet oyuncularının etkisizliğinin yanında kanatlarda ve orta sahada şans bulan futbolcular ise yıldızlaşmayı başardı. Bunlardan en önemli iki isim ise Bakasetas ile Trezeguet oldu.



Bakasetas 19 karşılaşmada ortaya koyduğu 6 gol, 5 asistlik performansıyla bu alanda zirveye çıktı. Trezeguet de 7 gol, 1 asistle takım arkadaşını takip etti.





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