Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı için prim kararı!

Trabzonspor Yönetimi, Fenerbahçe maçına özel bir prim vermeyi planlamıyor.
Hem takım üzerinde bir baskı oluşturmak istemeyen hem de önümüzdeki günlerde şampiyonluk primini belirlemeye hazırlanan bordo-mavili kurmayların, galibiyet durumunda soyunma odasında ekstra bir jest yapabileceği gelen haberler arasında.
Bordo - mavililer, 6 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Kadıköy deplasmanına çıkacak.
Hem takım üzerinde bir baskı oluşturmak istemeyen hem de önümüzdeki günlerde şampiyonluk primini belirlemeye hazırlanan bordo-mavili kurmayların, galibiyet durumunda soyunma odasında ekstra bir jest yapabileceği gelen haberler arasında.
Bordo - mavililer, 6 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Kadıköy deplasmanına çıkacak.