Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı için prim kararı!

Trabzonspor Yönetimi, Fenerbahçe maçına özel bir prim vermeyi planlamıyor.



Hem takım üzerinde bir baskı oluşturmak istemeyen hem de önümüzdeki günlerde şampiyonluk primini belirlemeye hazırlanan bordo-mavili kurmayların, galibiyet durumunda soyunma odasında ekstra bir jest yapabileceği gelen haberler arasında.



Bordo - mavililer, 6 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Kadıköy deplasmanına çıkacak.





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