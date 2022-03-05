Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı için prim kararı!

Trabzonspor Yönetimi, Fenerbahçe maçı için derbi kararını verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı için prim kararı!
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05 Mart 2022 12:55
Trabzonspor Yönetimi, Fenerbahçe maçına özel bir prim vermeyi planlamıyor.

Hem takım üzerinde bir baskı oluşturmak istemeyen hem de önümüzdeki günlerde şampiyonluk primini belirlemeye hazırlanan bordo-mavili kurmayların, galibiyet durumunda soyunma odasında ekstra bir jest yapabileceği gelen haberler arasında.

Bordo - mavililer, 6 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Kadıköy deplasmanına çıkacak.

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