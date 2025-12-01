01 Aralık
Trabzonspor'da Ernest Muçi fırtınası

İlk haftalardaki eleştirileri geride bırakan Ernest Muçi, Başakşehir ve Konyaspor maçlarındaki golleri, frikik şaheseri ve ceza sahasında yaptığı rekor sayıda topla buluşmayla Trabzonspor'un yeni kahramanı oldu.

calendar 01 Aralık 2025 10:16
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da Ernest Muçi patlaması yaşanıyor.
 
Bordo-mavili formayla çıktığı ilk 9 karşılaşmada beklentilerin uzağında kalan ve eleştiri yağmuruna tutulan Arnavut 10 numara, geçen hafta Başakşehir'e attığı 2 golle zaferi getirirken Konya maçının da kahramanlarındandı.
 
Süper Lig'deki ilk frikikten golü ile haftaya damgasını vuran 24 yaşındaki futbolcu, Ekim-Kasım 2024'ten (2 maç) bu yana ilk kez üst üste iki maçta gol buldu.
 
Konyaspor karşısında etkili bir performans ortaya koyan Ernest Muçi, Süper Lig kariyerinin rakip ceza sahasında en fazla topla buluştuğu maçını oynadı.
 
11 kez ceza sahasında topla buluşan genç futbolcu, "Hayatta hiçbir zaman pes etmemek gerekir" sözleri ile camiaya şampiyonluk yolunda kritik bir mesaj verip gönülleri fethetti.
