Trabzonspor'da Ernest Muçi fırtınası

Trabzonspor 'da Ernest Muçi patlaması yaşanıyor.

Bordo-mavili formayla çıktığı ilk 9 karşılaşmada beklentilerin uzağında kalan ve eleştiri yağmuruna tutulan Arnavut 10 numara, geçen hafta Başakşehir'e attığı 2 golle zaferi getirirken Konya maçının da kahramanlarındandı.

Süper Lig'deki ilk frikikten golü ile haftaya damgasını vuran 24 yaşındaki futbolcu, Ekim-Kasım 2024'ten (2 maç) bu yana ilk kez üst üste iki maçta gol buldu.

Konyaspor karşısında etkili bir performans ortaya koyan Ernest Muçi, Süper Lig kariyerinin rakip ceza sahasında en fazla topla buluştuğu maçını oynadı.

11 kez ceza sahasında topla buluşan genç futbolcu, "Hayatta hiçbir zaman pes etmemek gerekir" sözleri ile camiaya şampiyonluk yolunda kritik bir mesaj verip gönülleri fethetti.