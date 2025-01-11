Trabzonspor'da Eren yerine Onyemaechi

Trabzonspor, Eren Elmalı'nın yerini Boavista'dan Bruno Onyemaechi ile doldurmak istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Trabzonspor'da Eren yerine Onyemaechi
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11 Ocak 2025 12:22
Eren Elmalı'yı Galatasaray'a göndermek üzere olan Trabzonspor, 24 yaşındaki sol bekin boşluğunu doldurmak için harekete geçti.

Karadeniz temsilcisinin listesinde şu an boşta olan Ghislian Konan, Atletico Madrid'den Reinildo Mandava ve Boavista'dan Bruno Onyemaechi var. Konan ile bir görüşme yapıldı.

Ardından da Boavista'nın başarılı sol beki Onyemaechi için resmen harekete geçildi. Yönetim, Eren'den gelecek 3.5 milyon Euro ile bu transferi bitirmek istiyor. 1.84 boyundaki futbolcu, sol bekin yanı sıra stoper ve ön liberoda oynuyor.

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