Trabzonspor'da Dorukhan'a 'özel' görev

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Dorukhan Toköz ile ilgili flaş bir karar aldı. Avcı, Dorukhan'ı orta sahada daha çok kullanmayı amaçlıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Dorukhan'a 'özel' görev
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23 Temmuz 2022 16:40
Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Dorukhan Toköz'e yeni sezonda farklı bir görev vermeyi amaçlıyor.

DORUKHAN'A ORTA SAHADA GÖREV

Haber61'in haberine göre; Abdullah Avcı, birçok mevkide kullandığı Dorukhan'ı bu kez orta sahada değerlendirmek istiyor. Avcı, oyuncunun dinamizmini ve hırsından bu bölgede faydalanacak. Ayrıca Dorukhan'ın pas trafiğindeki uyumunun üst düzey olması da bu kararda bir etken oldu.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Dorukhan Toköz geçen sezon Trabzonspor'da 32 maçta 2268 dakika süre aldı ve 2 gol 2 asistlik performans ortaya koydu. Dorukhan daha önce Beşiktaş ve Eskişehirspor formaları da giymişti.



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