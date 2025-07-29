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Trabzonspor'da dev takas: Boga - Mendy

Transferde düğmeye basan Trabzonspor, Boga'yı Mendy ile takaslayarak kadrosuna katmayı planlıyor.

calendar 29 Temmuz 2025 13:01
Haber: Haber Global, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'da dev takas: Boga - Mendy
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Trabzonspor, transfer çalışmalarına devam ederken bir süredir transferler sonuca ulaşmıyordu. Bordo-mavili yönetim bu kez düğmeye bastı.

Trabzonspor dev bir takasla transfer piyasasına geri dönüyor. Haftalardır transfer yapmayan bordo mavililer sonunda büyük bir adım attı ve Nice forması giyen Boga için bir teklif sundu. Karadeniz ekibi büyük umutlarla aldığı ancak beklediği performansı bir türlü vermeyen Mendy'yi, Boga transferinde Fransız kulübüne takasta sunmaya hazırlanıyor. Nice'in de Mendy transferine sıcak baktığı biliniyor.

BOGA İÇİN SON TEKLİF 


Trabzonspor, Nice'in bonservis beklentisini 12 milyon avro seviyelerinden aşağıya çekemedi. Bordo mavililer Boga'ya bu paraları vermek istemezken, Nice'in Mendy'ye olan ilgisini takasta kullanmak istiyor. Fransız kulübü eğer kabul ederse Boga ve Mendy kafa kafaya takas edilebilir.

BOGA VE MENDY'DE SORUN YOK

Hem Boga'nın hem de Mendy'nin transfere sıcak baktığı öğrenildi. Kendisini kafa olarak bir türlü bordo mavililere vereyen Mendy, ayrılığa sıcak bakıyor. Boga ise Trabzonspor'da oynama fikrine uzak değil. Her iki oyuncunun da transferde gösterdiği istek belirleyici olacak.

NICE, BOGA'YI VEREBİLİR!

Öte yandan Nice kulübü transfer ettiği günden bu yana performansından düşüş yaşayan Boga'yı takasta vermeye razı olabilir. Söz konusu takas oyuncusu Mendy olunca Fransız kulübünün bu transfere daha sıcak baktığı iddia edildi. Mendy'nin Fransa'da ciddi bir pazarı var.

BU HAFTA NETLEŞECEK

Boga transferinin olup olmayacağının bu hafta netleşmesi bekleniyor. Avrupa'da liglerin başlamasına az bir süre kaldığı için Fildişi Sahilli oyuncunun da transfer olup olmayacağı netlik kazanacak. Boga transfer olmazsa kulübünde de kalabilir.


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