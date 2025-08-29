Trabzonspor'da ayrılık: Muhammed Cham

Trabzonspor, Avusturyalı orta saha oyuncusu Muhammed Cham ile yollarını ayırıyor.



Teknik direktör Fatih Tekke'nin kadroda düşünmediği 23 yaşındaki futbolcu, sabah saatlerinde Trabzon'dan ayrıldı.



ÇEKYA YOLCUSU

61 Saat'in haberine göre Cham, Çekya ekibiile anlaşmaya vardı. Bordo-mavililer, oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiraladı.Slavia Prag'ın Cham için kiralık sözleşmesine koyduğu satın alma opsiyonunun 5 milyon 500 bin Euro olduğu öğrenildi.Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun başında Muhammed Cham'ı Clermont'tan 4 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.Geçtiğimiz sezon bordo mavili formayla 37 maça çıkan Cham, 6 gol 12 asistlik performans sergiledi.