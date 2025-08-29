29 Ağustos
Göztepe-Konyaspor
21:30
29 Ağustos
Vanspor FK-Bandırmaspor
19:00
29 Ağustos
Sarıyer-Erzurumspor
21:30
29 Ağustos
Hamburger SV-St. Pauli
21:30
29 Ağustos
Elche-Levante
20:30
29 Ağustos
Valencia-Getafe
22:30
29 Ağustos
Cremonese-Sassuolo
19:30
29 Ağustos
Lecce-AC Milan
21:45
29 Ağustos
Lens-Brest
21:45
29 Ağustos
FC Groningen-Heracles
21:00

Trabzonspor'da ayrılık: Muhammed Cham

Trabzonspor'un kadroda düşünmediği Muhammed Cham, Slavia Prag'a satın alma opsiyonuyla kiralandı.

calendar 29 Ağustos 2025 13:25
Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da ayrılık: Muhammed Cham
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor, Avusturyalı orta saha oyuncusu Muhammed Cham ile yollarını ayırıyor.

Teknik direktör Fatih Tekke'nin kadroda düşünmediği 23 yaşındaki futbolcu, sabah saatlerinde Trabzon'dan ayrıldı.

ÇEKYA YOLCUSU



61 Saat'in haberine göre Cham, Çekya ekibi Slavia Prag ile anlaşmaya vardı. Bordo-mavililer, oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiraladı.

OPSİYON BEDELİ 5.5 MİLYON €

Slavia Prag'ın Cham için kiralık sözleşmesine koyduğu satın alma opsiyonunun 5 milyon 500 bin Euro olduğu öğrenildi.

Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun başında Muhammed Cham'ı Clermont'tan 4 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon bordo mavili formayla 37 maça çıkan Cham, 6 gol 12 asistlik performans sergiledi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.