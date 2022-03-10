Trabzonspor'da Avcı plaka için sahada

Abdullah Avcı için bu haftaki Göztepe maçının özel bir anlamı var... Başarılı teknik adam, cumartesi günü Trabzonspor 'un başında 61. lig karşılaşmasına çıkacak. Geçtiğimiz sezon 9. haftada göreve başlayan tecrübeli çalıştırıcı, geride kalan 60 maçta inanılmaz bir istatistik yakaladı. Söz konusu periyotta sadece 4 kez yenilen Avcı, 38 galibiyet ve 18 beraberlik elde etti.



17. sırada almıştı



17. sırada aldığı takımı geçen sene zirve yarışına sokan Abdullah hoca, bu yıl tarihte görülmemiş bir puan farkıyla şampiyonluğa yürüyor. 60 maçlık lig karnesinde, 2.2 puan ortalaması yakalayan Avcı, cumartesi günü Göztepe galibiyetiyle plaka yapmak istiyor. Akyazı'da 40 bin taraftarın desteğini de arkasına alacak olan başarılı hoca, tamamen zafere kilitlendi...



Hedef; yeni bir seri



10 kişilik Fenerbahçe karşısında 1-1'lik skorla yetinen Bordo-Mavililer, Göztepe'yi devirip aynı zamanda yeni bir galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor. Geride kalan 10 haftalık periyotta, rakiplerin sonuçlarına bakmaksızın şampiyonluk için Fırtına'ya 15 puan yetiyor. Abdullah Avcı, şehir için farklı anlamı bulunan 61. lig maçında, hem tarihe bir not daha düşmek hem de şampiyonluk ateşini iyice alevlendirmek istiyor.



Her yerde zirvede!



Fırtına, iç sahada (34) ve dış sahada (33) en çok puan toplayan takım. 52 golle ligin en skorer ekibi olan Bordo-Mavililer, aynı zamanda en az gol yiyen (21) takım konumunda. Evinde çıktığı son 20 lig maçını kaybetmeyen Trabzonspor, topa sahip olma (3.), pas sayısı (2.), isabetli şut (2.), ikili mücadele kazanma (1.), hava topu başarı yüzdesi (1.) gibi tüm önemli istatistiklerde de ilk 3'te yer alıyor.





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