Trabzonspor'da artık tek hedef Türkiye Kupası

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde geçtiğimiz sezon tarihi başarı elde ederek Süper Lig şampiyonluğuna ulaşan Trabzonspor, bu sezon büyük hayal kırıklıkları yaşatmaya devam ediyor.



TEK HEDEF TÜRKİYE KUPASI



Süper Lig'de bu sezon geride kalan 22 maçta zirvenin 16 puan gerisine düşerek 6. sırada yer alan bordo-mavililer, Devler Ligi hayaliyle başladığı sezonda ise Avrupa'daki tüm kulvarlardan elendi. Şampiyonlar Ligi Play-off turunda önce Kopenhag'a elenen Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmişti. Monaco, Ferencvaros ve Kızılyıldız ile birlikte yer aldığı grubu 3. sırada bitiren Karadeniz temsilcisi, yoluna Konferans Ligi'nde devam etmek zorunda kalmıştı. Ama Basel'e elenerek Avrupa defterini kapattı.



Büyük umutlarla başladığı sezonda hedeflerinden bir bir kopan Trabzonspor'un önünde tek hedef olarak Ziraat Türkiye Kupası kaldı.





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