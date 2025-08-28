Trabzonspor'da anlaşma tamam: Max Elsnik

Yeni sezona iyi bir giriş yapan ve şampiyonluk yarışının içinde olmak isteyen Trabzonspor, orta saha transferinde sona geldi.
Sırbistan basınında yer alan haberlere göre Trabzonspor, gizli bir operasyonla yürüttüğü Timi Max Elsnik transferinde mutlu sona ulaştı.
ANLAŞMA TAMAM
Kızılyıldız, Trabzonspor'un Sloven orta saha için yaptığı 4 milyon Euro'luk teklifi reddetti. Sırp ekibinin, bordo-mavililerinin ikinci teklifi olan 5 milyon Euro'yu kabul ettiği ve anlaşmanın sağlandığı belirtildi.
SIRPLAR 1.5 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ
Öte yandan Kızılyıldız, Timi Max Elsnik'i bir yıl önce NK Olimpija'dan 1.5 milyon euro karşılığında renklerine bağladı.
Geçtiğimiz sezon 44 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, 6 gol atarken, 14 gol pası verdi.
