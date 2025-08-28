28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
18:00
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
19:30
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
20:00
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
20:30
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
21:00
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
21:00
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
21:30
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
19:00
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
20:00
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
20:30
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
20:30
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
21:00
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
21:00
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
22:00
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
22:00
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
22:00

Trabzonspor'da anlaşma tamam: Max Elsnik

Trabzonspor, Timi Max Elsnik transferi için Kızılyıldız ile 5 milyon Euro bonservis ücretinde anlaşmaya vardı.

Yeni sezona iyi bir giriş yapan ve şampiyonluk yarışının içinde olmak isteyen Trabzonspor, orta saha transferinde sona geldi.

Sırbistan basınında yer alan haberlere göre Trabzonspor, gizli bir operasyonla yürüttüğü Timi Max Elsnik transferinde mutlu sona ulaştı.

ANLAŞMA TAMAM

Kızılyıldız, Trabzonspor'un Sloven orta saha için yaptığı 4 milyon Euro'luk teklifi reddetti. Sırp ekibinin, bordo-mavililerinin ikinci teklifi olan 5 milyon Euro'yu kabul ettiği ve anlaşmanın sağlandığı belirtildi.

SIRPLAR 1.5 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ


Öte yandan Kızılyıldız, Timi Max Elsnik'i bir yıl önce NK Olimpija'dan 1.5 milyon euro karşılığında renklerine bağladı.

Geçtiğimiz sezon 44 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, 6 gol atarken, 14 gol pası verdi.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
