Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür endişesi

Trabzonspor altyapısından yetişen ve bordo-mavililerin kendisinden çok şey beklediği Abdülkadir Ömür, şanssızlıklardan kurtulamıyor...



23 yaşındaki futbolcu, kariyerinde çıkışa geçtiği anda yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle eski performansına ulaşmakta güçlük çekiyor. Geçtiğimiz hafta sol el serçe parmağında kırık meydana gelen ve atel takılan Abdülkadir, bu kez de antrenmanda diğer kolundan sakatlık yaşadı.



ŞİŞLİK NEDENİYLE MR ÇEKİLEMEDİ



İdman esnasında ikili mücadeleye giren ve yerde kalan yıldız futbolcunun, sağ kolu hemen sargıya alınırken, şişlik meydana geldiği ve bu şişliğin inmesinin ardından MR kontrolü yapılacağı belirtildi.



Ömür'ün, perşembe günü Avrupa Ligi'nde oynanacak Kızılyıldız maçının kadrosunda olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor.





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