Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür endişesi

Kariyerinde çıkışa geçmek üzereyken yaşadığı sıkıntılarla eski formunu yakalayamayan Abdülkadir Ömür'ün, geçtiğimiz hafta sol el serçe parmağı kırılmıştı. Ömür bu kez de diğer kolundan sakatlandı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür endişesi
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25 Ekim 2022 11:55
Trabzonspor altyapısından yetişen ve bordo-mavililerin kendisinden çok şey beklediği Abdülkadir Ömür, şanssızlıklardan kurtulamıyor...

23 yaşındaki futbolcu, kariyerinde çıkışa geçtiği anda yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle eski performansına ulaşmakta güçlük çekiyor. Geçtiğimiz hafta sol el serçe parmağında kırık meydana gelen ve atel takılan Abdülkadir, bu kez de antrenmanda diğer kolundan sakatlık yaşadı.

ŞİŞLİK NEDENİYLE MR ÇEKİLEMEDİ

İdman esnasında ikili mücadeleye giren ve yerde kalan yıldız futbolcunun, sağ kolu hemen sargıya alınırken, şişlik meydana geldiği ve bu şişliğin inmesinin ardından MR kontrolü yapılacağı belirtildi.

Ömür'ün, perşembe günü Avrupa Ligi'nde oynanacak Kızılyıldız maçının kadrosunda olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

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