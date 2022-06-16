Trabzonspor'da 3 isim sağlık kontrolünden geçti

Trabzonspor, yeni sezon öncesi transferde adeta gaza bastı.Bordo-mavililerin, transferleri için açıklama yaptığı isimler olan Jens Stryer Larsen, Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat kontrolden geçti.3 futbolcunun da kısa bir süre içinde resmi sözleşme imzalası bekleniyor.Trabzonspor, daha önce takımda geçen sezon kiralık olarak forma giyen Stefano Denswil ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıklamıştı.