Trabzonspor'da 3 isim sağlık kontrolünden geçti

Trabzonspor, yeni sezon öncesi transferde adeta gaza bastı.
Bordo-mavililerin, transferleri için açıklama yaptığı isimler olan Jens Stryer Larsen, Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat kontrolden geçti.
3 futbolcunun da kısa bir süre içinde resmi sözleşme imzalası bekleniyor.
Trabzonspor, daha önce takımda geçen sezon kiralık olarak forma giyen Stefano Denswil ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıklamıştı.
Eren Elmalı
Jens Stryger Larsen
Doğucan Haspolat
Bordo-mavililerin, transferleri için açıklama yaptığı isimler olan Jens Stryer Larsen, Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat kontrolden geçti.
3 futbolcunun da kısa bir süre içinde resmi sözleşme imzalası bekleniyor.
Trabzonspor, daha önce takımda geçen sezon kiralık olarak forma giyen Stefano Denswil ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıklamıştı.
Eren Elmalı
Jens Stryger Larsen
Doğucan Haspolat
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