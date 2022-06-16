Trabzonspor'da 3 isim sağlık kontrolünden geçti

Trabzonspor'un transferleri için açıklama yaptığı; Jens Stryger Larsen, Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat sağlık kontrolünden geçti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da 3 isim sağlık kontrolünden geçti
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16 Haziran 2022 22:58
Trabzonspor, yeni sezon öncesi transferde adeta gaza bastı.

Bordo-mavililerin, transferleri için açıklama yaptığı isimler olan Jens Stryer Larsen, Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat kontrolden geçti.

3 futbolcunun da kısa bir süre içinde resmi sözleşme imzalası bekleniyor.

Trabzonspor, daha önce takımda geçen sezon kiralık olarak forma giyen Stefano Denswil ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıklamıştı.

Eren Elmalı




Jens Stryger Larsen




Doğucan Haspolat


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