Trabzonspor'da 24 milyon Euro ödeme yapıldı

Ertuğrul Doğan başkanlığındaki Trabzonspor Yönetimi, yüklü bir borç ödemesi gerçekleştirdi.
Geçmiş dönem borçları, transfer taksitleri ve oyuncu maaşları dahil olmak üzere yaklaşık 24 milyon Euro'luk ödeme yapıldı. Bu hamleyle birlikte ekonomik anlamda ciddi bir engelin daha aşıldığı belirtildi.
Öte yandan devre arasında sadece Meuiner'i kadrosuna katan ve herhangi bir bonservis bedeli vermeyen Bordo Mavililer, yaz transferinde daha rahat hareket edebilecek.
Geçmiş dönem borçları, transfer taksitleri ve oyuncu maaşları dahil olmak üzere yaklaşık 24 milyon Euro'luk ödeme yapıldı. Bu hamleyle birlikte ekonomik anlamda ciddi bir engelin daha aşıldığı belirtildi.
Öte yandan devre arasında sadece Meuiner'i kadrosuna katan ve herhangi bir bonservis bedeli vermeyen Bordo Mavililer, yaz transferinde daha rahat hareket edebilecek.
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