Trabzonspor'da 24 milyon Euro ödeme yapıldı

Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yönetim, 24 milyon Euro'luk bir borç ödemesi gerçekleştirdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor'da 24 milyon Euro ödeme yapıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Şubat 2024 12:01
Ertuğrul Doğan başkanlığındaki Trabzonspor Yönetimi, yüklü bir borç ödemesi gerçekleştirdi.

Geçmiş dönem borçları, transfer taksitleri ve oyuncu maaşları dahil olmak üzere yaklaşık 24 milyon Euro'luk ödeme yapıldı. Bu hamleyle birlikte ekonomik anlamda ciddi bir engelin daha aşıldığı belirtildi.

Öte yandan devre arasında sadece Meuiner'i kadrosuna katan ve herhangi bir bonservis bedeli vermeyen Bordo Mavililer, yaz transferinde daha rahat hareket edebilecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery