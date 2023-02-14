Trabzonspor, Basel maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat Perşembe günü sahasında İsviçre'nin Basel takımı ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda teknik ısınmanın ardından koordinasyon ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirildi. İdman, çift kale maçın ardından sona erdi.
Trabzonspor, 15 Şubat Çarşamba günü yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda teknik ısınmanın ardından koordinasyon ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirildi. İdman, çift kale maçın ardından sona erdi.
Trabzonspor, 15 Şubat Çarşamba günü yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
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