UEFA Avrupa Ligi H Grubu beşinci maçında 27 Ekim Perşembe günü Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına konuk olacak Trabzonspor, Avrupa kupalarında 1161 gün sonra deplasmanda galip gelmeyi hedefliyor.



Avrupa kupalarında en son dış saha galibiyetini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan'ın AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019 tarihinde 3-1'lik sonuçla alan Karadeniz ekibi, daha sonra deplasmanda kazanamadı.



Trabzonspor, bu süreçte dış sahada oynadığı 8 maçta 7 yenilgi, 1 beraberlik aldı.



AVCI İLE İLK PEŞİNDELER



Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı dönemde de dış sahada 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi.



Avcı yönetiminde Avrupa'da deplasmanda 5 karşılaşma oynayan bordo-mavililer, ilk olarak UEFA Konferans Ligi eleme turunda Norveç'in Molde takımı ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda ise Roma'ya 3-0 yenildi.



Trabzonspor, bu sezon Şampiyonlar Ligi play-off turunda da Kopenhag karşısında ilk maçta deplasmanda 2-1 yenilirken, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Macaristan'da Ferencvaros'a 3-2, üçüncü maçında da Fransa temsilcisi Monaco'ya 3-1 mağlup oldu.



GRUPTAN ÇIKMA ADINA KRİTİK BİR DEPLASMAN



UEFA Avrupa Ligi'nde 6 puanı bulunan ve averajla 2. sırada yer alan Trabzonspor, Kızılyıldız karşısında galip gelmesi halinde puanını 9'a yükselterek gruptan çıkma adına çok önemli bir adım atacak.



Karadeniz ekibi, son karşılaşmasında 9 puanla grup lideri olan Ferencvaros'u konuk edecek.



İÇ SAHA HASRETİ BİTMİŞTİ



Trabzonspor, Avrupa'da uzun süre evinde kazanamama hasretini de teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını 2-1 yenerek sonlandırmıştı.



Bordo-mavililer, Kızılyıldız karşısında aldığı bu sonuçla evindeki 1119 günlük galibiyet hasretine son vermişti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ