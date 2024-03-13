Trabzonspor'a sakatlık şoku!

Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık şoku yaşandı.
Bordo-mavililerde Belçikalı sağ bek oyuncusu Thomas Meunier karın kası yaralanması nedeniyle antrenmana katılmadı.
Meunier'in Fenerbahçe karşılaşmasında oynayıp oynayamayacağı konusunda henüz herhangi bir resmi bilgi paylaşılmadı.
Karadeniz ekibinde Meunier'in dışında sakatlığı devam eden Paul Onuachu da antrenmana katılmadı.
Bordo-mavililerde Belçikalı sağ bek oyuncusu Thomas Meunier karın kası yaralanması nedeniyle antrenmana katılmadı.
Meunier'in Fenerbahçe karşılaşmasında oynayıp oynayamayacağı konusunda henüz herhangi bir resmi bilgi paylaşılmadı.
Karadeniz ekibinde Meunier'in dışında sakatlığı devam eden Paul Onuachu da antrenmana katılmadı.
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