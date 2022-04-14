Trabzonspor'a bir Yunan daha: Georgios Masouras...

Trabzonspor'da Georgios Masouras sesleri yeniden yükseliyor. Devre arasında da oyuncu için girişimlerde bulunan Trabzonspor, transferi gerçekleştirememişti. Bordo-Mavililerin sol kanat oyuncusu Georgios Masouras için bir kez daha harekete geçeceği iddia edildi.



TRABZONSPOR'A 3. YUNAN



Olympiakos muhabirlerinden Nikos Stamatelos, Trabzonspor'un Georgios Masouras için Yunan deviyle tekrar görüşmelere başlayacağını iddia etti. Anastasios Bakasetas ve Manolis Siopis'in performanslarından memnun olan Trabzonspor'un Georgios Masouras ile kadrosundaki Yunan futbolcuları üçleyeceği belirtildi.



YUNAN MUHABİR ALDIĞI İSTİHBARATI PAYLAŞTI



Yunan radyosuna açıklamalar yapan muhabir Stamatelos, aldığı bir istihbaratı paylaştı ve Trabzonspor'un bu kez daha iyi bir teklifle Olympiakos'un kapısını çalacağını, iki takım arasında kıran kırana pazarlık yaşanacağını bildirdi.



GEORGİOS MASOURAS'IN OLYMPIAKOS KARNESİ



3 yıldır Olympiakos forması giyen Georgios Masouras'ın Yunan deviyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon Olympiakos ile tüm kulvarlarda 39 maça çıkan Georgios Masouras 12 gol, 7 asistlik performans sergiledi. 28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro.





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