Trabzonspor'a Bakasetas'tan kötü haber!

Trabzonspor, Bakasetas'ın sol uyluk ön bölgesinde kas yaralanması tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlanıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'a Bakasetas'tan kötü haber!
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04 Mart 2023 12:07
Trabzonspor Futbol A Takım Doktoru Halil Polat'tan yapılan bilgilendirmede, Bakasetas'ın sakatlık sonrası tedavisine başlandığı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A takımımızın dün yapılan antrenmanı sırasında sol uyluk ön bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Anastasios Bakasetas'ın bugün yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda sol uyluk ön bölgede kas (rectus femoris) yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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