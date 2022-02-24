Trabzonspor'a 8 milyon euroluk engel

Trabzonspor yönetimi yeni sezon planlamasına başladı. 24 yaşındaki Ukraynalı golcü Artem Dovbyk için menajerler aracılığıyla hamle yapan Bordo-Mavililer, Dnipro Kulübü'nün bonservis beklentisini fazla buldu.

Haber; Sabah
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Trabzonspor'a 8 milyon euroluk engel
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24 Şubat 2022 12:39
Transferde erken hamleleri ve nokta atışı isimlerle sezona damga vuran Trabzonspor yönetimi, yeni dönemin planlaması için de kolları şimdiden sıvadı.

Adı geçtiğimiz yaz da listeye giren Artem Dovbyk'i takibe devam eden Bordo-Mavili kurmaylar, oyuncunun kulübü Dnipro ile temasa geçti.

Ukrayna ekibi, 24 yaşındaki golcü için 8 milyon Euro talep etti. Menajerler üzerinden yapılan görüşmelerde yönetim, bu rakamın çok yüksek olduğunu dile getirirken oyuncu da menajere, "Önceliğim İtalya veya Fransa ama Trabzonspor'un ilgisinden sonra Türk futbolunu da yakından takip ediyorum" yanıtını verdi.

Trabzonspor'un bu transfer için geri adım atmadığı ancak rakamsal konularda şartları çok zorlamayacağı ifade edildi.

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