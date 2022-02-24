Trabzonspor'a 8 milyon euroluk engel

Transferde erken hamleleri ve nokta atışı isimlerle sezona damga vuran Trabzonspor yönetimi, yeni dönemin planlaması için de kolları şimdiden sıvadı.



Adı geçtiğimiz yaz da listeye giren Artem Dovbyk'i takibe devam eden Bordo-Mavili kurmaylar, oyuncunun kulübü Dnipro ile temasa geçti.



Ukrayna ekibi, 24 yaşındaki golcü için 8 milyon Euro talep etti. Menajerler üzerinden yapılan görüşmelerde yönetim, bu rakamın çok yüksek olduğunu dile getirirken oyuncu da menajere, "Önceliğim İtalya veya Fransa ama Trabzonspor'un ilgisinden sonra Türk futbolunu da yakından takip ediyorum" yanıtını verdi.



Trabzonspor'un bu transfer için geri adım atmadığı ancak rakamsal konularda şartları çok zorlamayacağı ifade edildi.





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