Trabzonspor 131 hafta sonra 4'te 4 peşinde

Çaykur Rizespor galibiyetiyle bu sezon ligde ikinci kez art arda 3 maçtan galibiyetle ayrılan Trabzonspor, 10. haftada sahasında ikas Eyüpspor'u yenmesi halinde 131 hafta sonunda üst üste 4 maç kazanmış olacak.

calendar 21 Ekim 2025 11:49
Haber: AA, Fotoğraf: Trabzonspor.org
Trabzonspor 131 hafta sonra 4'te 4 peşinde
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında ikas Eyüpspor'u konuk edecek Trabzonspor, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde 131 hafta sonra ligde üst üste 4 maç kazanma serisi yakalamış olacak.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk 9 haftada 20 puan toplayarak 2. sırada yer alan bordo-mavililer, ikas Eyüpspor'u da mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

Ligin 7. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3, 8. haftada sahasında Zecorner Kayserspor'u 4-0, 9. haftada da Rize'de Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek art arda 3 maçlık seri yakalayan Karadeniz ekibi, bu kez galibiyet serisini 4 maça taşımayı başarmak istiyor.

Şampiyonluk sezonunda 5 maçlık seri

Trabzonspor, en son şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 5 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

Bordo-mavililer, söz konusu sezonun 23 ila 27 haftalarda sırasıyla Galatasaray'ı 2-1, Kasımpaşa'yı 1-0, Konyaspor'u 2-1, Alanyaspor'u 4-0 ve Kayserispor'u 3-2 mağlup etmişti.

Trabzonspor, bu hafta ikas Eyüpspor'u mağlup etmesi halinde 131 hafta sonra ilk kez art arda 3 maçtan galibiyetle ayrılmış olacak.

Tekke ile 3 kez 3 maçlık seri

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 20 lig maçlık döneminde 3 kez art arda 3 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Bordo-mavililer, 2024-2025 sezonunun 31. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0, 32. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 ve 33. haftasında Cronden Alanyaspor'u 4-3 yendi.

Karadeniz ekibi, bu sezon da ilk 3 haftada sahasında Kocaelispor'u, deplasmanda Kasımpaşa'yı ve kendi evinde Hesap.com. Antalyaspor'u 1-0'lık sonuçla mağlup etmişti.

Ligin 7,8 ve 9. haftalarında ikinci kez bu sezon 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, ikas Eyüpspor'u da mağlup etmesi halinde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk kez 4 haftayı art arda galibiyetle kapamış olacak.

