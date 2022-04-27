Trabzon'da şov başlıyor! Nüfusu 2 milyon olacak

Trabzonspor, şampiyonluk şovuna antrenmanla başlayacak. Bordo-mavililer, Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesindeki son idmanı taraftarlara açacak.



Haftalardır sosyal medyada çağrı yapan taraftarları kırmayan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fraport TAV Antalyaspor müsabakası öncesi yapacağı son idmanı taraftarlara açmaya karar verdi. Bordo-mavili takım ve taraftarlar, 29 Nisan Cuma günü saat 16.30'da Medical Park Stadı'nda Antalyaspor mücadelesinin son idmanında buluşacak.



Bordo-mavili taraftar, son olarak Hüseyin Çimşir'in teknik direktörlüğündeki takımla, 14 Şubat 2020 tarihinde, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını izleyebilmişti. Taraftarların 2 yıl 2 ay 12 gün süren hasreti 29 Nisan Cuma günü son bulacak.



Şampiyonluğun bir puan uzağında olan takımın, zorlu mücadele öncesi taraftara açık yapacağı idmanı için Medical Park Stadı'nda da hazırlıklar başladı. Takımlarının şampiyonluk coşkusunu ve 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak Ramazan Bayramı'nı geçirmek için kente akın eden taraftarın, idmana yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Kalabalık gruplar nedeniyle oluşması muhtemel izdihamın önlenmesi için güvenlik ekipleri ve emniyet güçleri hazırlıklarına erkenden başladı.



Nüfusu 2 milyon olacak



İki bayramı bir arada yaşayacak olan Trabzon'a adeta akın başladı.



Bordo-mavililerin şampiyonluğuna tanıklık etmek isteyen taraftar, dünyanın dört bir yanı ile Türkiye'nin birçok ilinden şehre gelmeye başladı. Hava yolu şirketleri, günlük ortalama 15 olan sefer sayısını, kapasiteleri artırılan uçaklarla 40'ın üzerine çıkardı.



Otellerin yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldığı, iftarlarda restoranların dolup taştığı, cadde ve sokakların dolduğu Trabzon'da her köşe başında erken şampiyonluk kutlanıyor.



Kent nüfusunun bu hafta sonundan itibaren 2 milyona ulaşması bekleniyor.





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