Towns: "Russ istatistik kovalıyor ama harika oyuncu!"

Minnesota Timberwolves yıldızı Karl-Anthony Towns, Los Angeles Lakers yıldızı Russell Westbrook'un "istatistik kovaladığını" ancak yine de "harika bir oyuncu" olduğunu söyledi.



Westbrook, şu anda beş maçlık bir mağlubiyet serisinde olan Lakers ekibi için gösterdiği performansıyla yakın zamanlarda tekrar günedme gelmişti.



Towns kısa süre önce Russ hakkındaki görüşünü belirterek, Lakers yıldızının "istatistik kovaladığını" iddia etse de, kendisinin "harika bir oyuncu" olduğunu açıkladı:



"Kesinlikle istatistikleri yakalıyor. Bu istatistikleri kovalıyor da. Yine de çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Triple-double yapmanın ne kadar zor olduğunu biliyorsunuz... ve çok da sıkı oynuyor. Sadece bazen çok hızlı oynadığını düşünüyorum. Çok fazla şey yapmaya çalışıyor sanki. Takım arkadaşlarına biraz güvenmesi lazım. Ama çok iyi bir oyuncu."



Russ bu sezon, maç başına 19.6 sayı, 7.9 ribaund ve 8.1 asist ortalamalarıyla oynuyor.



