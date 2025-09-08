New York Knicks yıldızı Karl-Anthony Towns, kariyeri boyunca kazanacağı 404.7 milyon dolarlık toplam gelirini emeklilik sonrası nasıl değerlendireceğine dair planlarını paylaştı.Knicks, son dönemde ilk beşine ciddi yatırım yaptı. Toplamda 740 milyon doları aşan bir bütçeyle önümüzdeki üç yılda şampiyonluk hedefi doğrultusunda kadrosunu kurdu. Bu rakamın önemli bir kısmını Towns'ın yaz aylarında imzaladığı dört yıl, 220 milyon dolarlık sözleşme uzatması oluşturuyor.Bloomberg'e konuşan Towns:Towns, emeklilik sonrası koçluk yapma fikrine açık olduğunu da belirtti. 2030-31 sezonu sonunda 404.7 milyon dolar kazanmış olacak ve tüm zamanların en çok kazanan oyuncuları listesinde 20. sıraya yükselecek.Knicks formasıyla ilk sezonunda Towns, 23.8 sayı, 12.5 ribaund ve 2.7 asist ortalamaları yakaladı. %40.8 üçlük isabetiyle takımın en önemli dış şut tehdidi oldu ve Knicks'in ilk beşinde kritik bir rol üstlendi.