08 Eylül
İsrail-İtalya
21:45
08 Eylül
Cebelitarık-Faroe Adaları
21:45
08 Eylül
Hırvatistan-Karadağ
21:45
08 Eylül
Yunanistan-Danimarka
21:45
08 Eylül
Kosova-İsveç
21:45
08 Eylül
İsviçre-Slovenya
21:45
08 Eylül
Beyaz Rusya-İskoçya
21:45
08 Eylül
Ekvator Ginesi-Tunus
16:00
08 Eylül
Zambia-Fas
16:00
08 Eylül
Mozambik-Bostvana
16:00
08 Eylül
Madagaskar-Çad
19:00
08 Eylül
Malavi-Liberya
19:00
08 Eylül
Gine Bissau-Cibuti
19:00
08 Eylül
Gine-Cezayir
19:00
08 Eylül
Uganda-Somali
19:00
08 Eylül
Libya-Swaziland
22:00
08 Eylül
Gana-Mali
22:00
08 Eylül
Malezya-Filistin
16:00
08 Eylül
Endonezya-Lübnan
16:30
08 Eylül
Kuveyt-Suriye
19:00
08 Eylül
Birleşik Arap Emirlikleri-Bahreyn
19:30
08 Eylül
Çek Cumhuriyeti-Suudi Arabistan
20:15
09 Eylül
Yeni Zelanda-Avustralya
10:00
09 Eylül
El Salvador-Suriname
03:30
09 Eylül
Panama-Guatemala
04:30

Towns, 400 milyon dolarlık emeklilik sonrası planlarını paylaştı

New York Knicks yıldızı Karl-Anthony Towns, kariyeri boyunca kazanacağı 404.7 milyon dolarlık toplam gelirini emeklilik sonrası nasıl değerlendireceğine dair planlarını paylaştı.

calendar 08 Eylül 2025 13:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Towns, 400 milyon dolarlık emeklilik sonrası planlarını paylaştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



New York Knicks yıldızı Karl-Anthony Towns, kariyeri boyunca kazanacağı 404.7 milyon dolarlık toplam gelirini emeklilik sonrası nasıl değerlendireceğine dair planlarını paylaştı.

Knicks, son dönemde ilk beşine ciddi yatırım yaptı. Toplamda 740 milyon doları aşan bir bütçeyle önümüzdeki üç yılda şampiyonluk hedefi doğrultusunda kadrosunu kurdu. Bu rakamın önemli bir kısmını Towns'ın yaz aylarında imzaladığı dört yıl, 220 milyon dolarlık sözleşme uzatması oluşturuyor.

Bloomberg'e konuşan Towns:


"Bunun üzerine düşündüm. Özellikle annemin memleketi olan Dominik Cumhuriyeti'nde çok fazla hayır işi yapmak istiyorum. Ayrıca şu an sahip olduğum bazı işletmeler ve yatırımlar var ve çok iyi gidiyorlar."

"Sahadaki ve iş dünyasındaki başarım için gururluyum. Geleceğe hazırlanmak için elimden geleni yapıyorum. Gençlere verdiğim en büyük tavsiye şu: Anı yaşayın. Şimdiki zamanı iyi değerlendirin, gelecek kendiliğinden şekillenecektir."

Towns, emeklilik sonrası koçluk yapma fikrine açık olduğunu da belirtti. 2030-31 sezonu sonunda 404.7 milyon dolar kazanmış olacak ve tüm zamanların en çok kazanan oyuncuları listesinde 20. sıraya yükselecek.

Knicks formasıyla ilk sezonunda Towns, 23.8 sayı, 12.5 ribaund ve 2.7 asist ortalamaları yakaladı. %40.8 üçlük isabetiyle takımın en önemli dış şut tehdidi oldu ve Knicks'in ilk beşinde kritik bir rol üstlendi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.