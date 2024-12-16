Tottenham ve Son, Southampton'a acımadı

Tottenham, Southampton'ı 5-0 mağlup ederek Heung-Min Son'un da gol attığı karşılaşmada farklı bir galibiyet elde etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Tottenham ve Son, Southampton'a acımadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Aralık 2024 00:00
İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Souhtampton ile Tottenham karşı karşıya geldi.

St. Mary's Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Tottenham 5-0'lık skorla kazandı.

Tottenham'a galibiyeti getiren gollleri James Maddison (2), Heung-Min Son, Dejan Kulusevski ve Pape Matar Sarr kaydetti.

SON, SOUHTAMPTON'A BİR KEZ DAHA ACIMADI

Bu maçın öncesinde Premier Lig kariyerinde Souhtampton'a karşı toplam 10 gol atan Heung-Min Son, Southampton karşısında bir kez daha fileleri havalandırdı. Heung-ming Son'un Premier Lig kariyerinde en fazla gol attığı rakibi Southampton.

Gelecek hafta evinde Liverpool ile karşılaşacak olan Tottenham, bu galibiyet ile birlikte puanını 20'ye çıkarırken Fulham deplasmanına gidecek olan Southampton, ligde 5 puanla son sırada bulunuyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery