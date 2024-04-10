Tottenham transferde büyük oynuyor: Nico Williams!

Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur, gelecek sezon transfer çalışmaları kapsamında büyük oynamaya hazırlanıyor.



Telegraph'ın haberine göre; Tottenham Hotspur, Ahtletic Bilbao forması giyen 21 yaşındaki sol kanat Nico Williams'ı kadrosuna katmak istiyor.



İngiliz devinin, genç yıldızı takip ettiği ve sezon sonunda harekete geçmeye hazırlandığı ifade edildi.



DÜNYA DEVLERİNİN RADARINDA



Tottenham Hotspur'un yanı sıra Nico Williams için PSG, Bayern Münih ve Inter'in de oyuncuyu takip ettiği aktarıldı.



SEZON PERFORMANSI



Athletic Bilbao ile bu sezon 30 maça çıkan İspanyol futbolcu, 6 gol ve 14 asistlik performans sergiledi. Bonservis değeri 50 milyon euro olarak gösterilen yıldız ismin kulübüyle 2027 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.





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