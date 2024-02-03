Tottenham, Everton'a 90+4'te nakavt oldu!

Premier Lig'in 23. hafta maçında Tottenham Hotspur, son dakikalarda yediği golle 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Tottenham, Everton'a 90+4'te nakavt oldu!
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03 Şubat 2024 17:32
Premier Lig'in 23. hafta maçında Everton ile Tottenham Hotspur karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı. 

Tottenham'ın gollerini. 4 ve 41. dakikada Richarlison kaydetti. Everton'ın golleriyse 30. dakikada Jack Harrison ve 90+4'te Jarrad Branthwaite kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte Everton 19 puana, Tottenham ise 44 puana yükseldi. 

Ligin bir sonraki maçında Everton, Manchester City deplasmanına gidecek. Tottenham, sahasında Brighton'ı ağırlayacak.

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