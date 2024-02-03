Premier Lig'in 23. hafta maçında Everton ile Tottenham Hotspur karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.



Tottenham'ın gollerini. 4 ve 41. dakikada Richarlison kaydetti. Everton'ın golleriyse 30. dakikada Jack Harrison ve 90+4'te Jarrad Branthwaite kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Everton 19 puana, Tottenham ise 44 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki maçında Everton, Manchester City deplasmanına gidecek. Tottenham, sahasında Brighton'ı ağırlayacak.



