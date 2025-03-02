Tottenham da ona hayran: Yusuf Akçiçek!

Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek kısa sürede gösterdiği performansla adından söz ettirdi.



2 Mart Pazar günü (Bugün) Kadıköy'de oynanacak Antalyaspor maçında Tottenham'ın scout ekiplerinin genç stoperi izleyeceği öğrenildi.



Yusuf'u Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih ve Bayer Leverkusen takibe almış ve izlemişti.



2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR



Akçiçek'in Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



PERFORMANSI



Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 13 maçta görev alan 19 yaşındaki savunmacı, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.



"EN İYİ CEVABI SAHADA VERECEĞİNİ SÖYLEDİM"



Mourinho, Yusuf Akçiçek için "Oynamaya başlamadan önce de belirtmiştim. Bir gün oynadığında en iyi cevabını sahada vereceğini söyledim. Her gün yapmış olduğu çalışmaların karşılığını veriyor. Ama ona dikkat etmem gerekiyor. Bu futbol ülkesinde insanlar oyuncuları yukarı çıkardıkları gibi aşağıya da çekiyorlar" diye konuşmuştu.















