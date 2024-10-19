İngiltere Premier Lig'in 8. haftanın açılış maçında Tottenham, sahasında West Ham United ile karşı karşıya geldi. Tottenham Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 4-1'lik skorla kazandı.



West Ham United, 18. dakikada Muhammed Kudus ile 1-0 öne geçti. Tottenham, Dejan Kulusevski'nin 36. dakikada attığı golle soyunma odasına 1-1 ile gitti.



Tottenham, ikinci yarıya adeta fırtına gibi başladı. Ev sahibi ekip, 52. dakikada Yves Bissouma'nın attığı golle 2-1 öne geçti. Jean-Clair Todibo'nun 55. dakikada kendi kalesine attığı golle farkı ikiye çıkartan Tottenham, 60. dakikada Heung-Min Son ile bir gol daha buldu ve durumu 4-1'e getirdi.



Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Tottenham, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Tottenham'da sakatlığı nedeniyle ağustos ayından bu yana formasından uzak kalan Richarlison, 81. dakikada Dominic Solanke yerine oyuna dahil oldu ve formasına kavuştu.



Maçın son anlarında West Ham United'dan Kudus ile Tottenham'dan Mickey van de Ven ve Pape Sarr gerginlik yaşadı. Rakiplerine fiziki müdahalede bulunan Kudus, önce sarı kart gördü ardından VAR incelemesiyle oyundan atıldı.



Bu sonucun ardından Tottenham, 13 puana yükseldi. West Ham United, 8 puanda kaldı.



Tottenham, hafta arasında UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'ı konuk edecek ve ardından ligde Crystal Palace deplasmanına gidecek. West Ham United, ligin bir sonraki haftasında sahasında Manchester United'ı konuk edecek.



