Toroğlu ve Aydınus'tan penaltı yorumu

Trabzonspor'un Gaziantep FK maçında kazandığı penaltıda hakem Mete Kalkavan'ın kararı ile ilgili iki eski hakem Erman Toroğlu ve Fırat Aydınus yorumlarda bulundu.



A Spor'da yorum yapan Erman Toroğlu pozisyon yorumunda "Hakemlere baldırdan bacaktan top gelirse el de açıksa duruma göre verin ya da vermeyin deniyor. Kol çok açık burada ve top ayaktan geliyor. Ben bunu penaltı veririm. Dizinden gelse koluna çarpsa neyse diyeceğim de. Top size vursun ama bu gibi pozisyonlarda kolları saklamak gerekiyor" sözlerini kullandı.



TV 8,5'ta ise Fırat Aydınus yorumunda şu ifadeleri kullandı, "Trabzonspor'un penaltısı doğru karar. Çünkü artık hakemlerden vücuttan seken topta elin doğal konumda olup olmadığına bakılması isteniyor. Gaziantep FK futbolcusun eli doğal konumda değil. Penaltı, doğru." diye konuştu.





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