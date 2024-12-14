İtalya Serie A'nın 16. haftasında Torino, deplasmanda Empoli ile karşılaştı.



Carlo Castellani - Computer Gross Arena'da oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı.



Torino'ya galibiyeti getiren golü 70. dakikada Che Adams kaydetti.



Bu mücadele birlikte Torino, ligde 6 maç sonra ilk kez galibiyet aldı.



EMİRHAN İLKHAN KADRODA YOK



Öte yandan Torino'da forma giyen Emirhan İlkhan, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.



Bu sonuçla birlikte Torino, 19 puana yükseldi. Empoli de 19 puanda kaldı.



Ligde bir sonraki hafta Torino, Bologna'yı konuk edecek. Empoli ise Atalanta'ya konuk olacak.