12 Ekim
San Marino-Güney Kıbrıs
16:00
12 Ekim
İskoçya-Beyaz Rusya
19:00
12 Ekim
Hollanda-Finlandiya
19:00
12 Ekim
Faroe Adaları-Çek Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Danimarka-Yunanistan
21:45
12 Ekim
Litvanya-Polonya
21:45
12 Ekim
Romanya-Avusturya
21:45
12 Ekim
Hırvatistan-Cebelitarık
21:45
12 Ekim
Zambia-Niger
16:00
12 Ekim
Çad-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Burkina Faso-Etiyopya
22:00
12 Ekim
Mısır-Gine Bissau
22:00
12 Ekim
Gana-Komor Adl.
22:00
12 Ekim
Mali-Madagaskar
22:00

Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'deki Superpole yarışında galip!

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Süperbike Şampiyonası'nda sezonun 11. ayağı olan Portekiz'deki Superpole yarışında birinci oldu.

Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'deki Superpole yarışında galip!
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) sezonun 11. ayağı olan Portekiz'deki Superpole yarışını kazandı.

Toprak, bugünkü ikinci ana yarışta Nicolo Bulega'ya 18 puanlık fark atabilirse 3. dünya şampiyonluğunu ilan edecek.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2025 sezonunun sondan bir önceki etabında hafta sonunun 10 turluk Superpole yarışı 4,182 kilometre uzunluğa sahip Estoril Pisti'nde koşuldu.


Yarışa ROKiT BMW Motorrad takımıyla yarışa birinci çizgiden başlayan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, ilk turun ardından ikinci turun başında Aruba Ducati takımından İtalyan Nicolo Bulega ile girdiği mücadele sonucunda yarış liderliğini ele geçirdi. Yarış sonuna kadar Toprak ile Bulega çekişmesi devam etse de Toprak, Portekiz'de Superpole yarışını da kazanarak 2'de 2 yaptı.

Bu sezonki 21. galibiyetini ve kariyerinde 78. galibiyetini kazanan, dünya genelinde yarışseverler tarafından "El Turco" lakabıyla anılan Toprak, Estoril Pisti'nde bu hafta ikinci kez İstiklal Marşı'nı dinletti ve yarışın ardından Türk bayrağı ile zafer turu attı.

Bu sonuçla genel klasmanda en yakın rakibi ile puan farkını 44'e çıkaran (560) Toprak, bugün Portekiz'de ikinci ana yarışta genel klasmanda 516 puanla ikinci sıradaki Nicolo Bulega'ya 18 puanlık fark atabilirse 3. dünya şampiyonluğunu ilan edecek. Genel klasmanda 284 puanla Barni Spark Racing takımından İtalyan Danilo Petrucci de üçüncü sırada bulunuyor.

Portekiz'de Superpole yarışını Aruba Ducati takımından İtalyan Nicolo Bulega ikinci sırada, Aruba Ducati takımının diğer sürücüsü İspanyol Alvaro Bautista da üçüncü sırada bitirdi.

Milli motosikletçilerden Bahattin Sofuoğlu da Yamaha Motoxracing takımıyla Dünya Superbike Şampiyonası'nda Estoril'de Superpole yarışını 14. sırada tamamladı.

Sporcular, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nda bugün TSİ 16.00'da hafta sonunun ikinci yarışında gaza basacak.

 Reklam 
