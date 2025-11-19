Toni Kroos'tan Vinicius eleştirisi: 'Takıma zarar veriyor'

Real Madrid'in eski yıldızı Toni Kroos, Düsseldorf'taki Icon League'de yaptığı yorumlarda Vinicius Jr.'ın sahadaki davranışlarının takıma zaman zaman zarar verdiğini söyledi.



Alman futbolcu, Brezilyalı yıldızla altı sezon aynı sahayı paylaştıklarını hatırlatarak, o dönemde bile bu davranışların kendisini rahatsız ettiğini belirtti.



"DAVRANIŞI YÜZÜNDEN TAKIMIN ZARAR GÖRÜYOR"



"O zaman da çokça söyledim, yeter diye. Bazen davranışı yüzünden takımın zarar gördüğünü hissediyorsun. Rakibi, hakemi ya da tribünü rahatsız etmesi anlaşılabilir." diye konuşan Kroos, Vinicius'un agresif tepkileri, provokasyonları ve tartışmalarının oyunun odağını dağıttığını ifade etti.

Kroos, bunun yalnızca bireysel bir mesele olmadığını, takımın genel dinamiğine yansıdığını da vurguladı:"Takım olarak, etrafında olanlar yüzünden işlerin gruba karşı döndüğünü hissediyorsun."Alman yıldız, sahada Brezilyalı oyuncuyu defalarca sakinleştirmeye çalıştığını söyledi: