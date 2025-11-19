26 Kasım
Kastamonuspor-Altınordu
13:00
26 Kasım
İnegölspor-İskenderunspor
13:00
26 Kasım
Bucaspor 1928-Adana 01 FK
14:00
26 Kasım
Kepezspor-24 Erzincanspor
14:00
26 Kasım
Şanlıurfaspor-Batman Petrolspor
15:00
26 Kasım
Ankaraspor-Ankaragücü
15:00
26 Kasım
Beykoz Anadoluspor-Elazığspor
15:00
26 Kasım
Karaman FK-Karacabey Belediyespor
15:00
26 Kasım
Muğlaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
15:00

Toni Kroos'tan Vinicius eleştirisi: "Takıma zarar veriyor"

Real Madrid'in efsane Alman yıldızı Toni Kroos, katıldığı programda Vinicius Jr hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

calendar 19 Kasım 2025 17:42
Haber: Sporx.com dış haberler
Toni Kroos'tan Vinicius eleştirisi: 'Takıma zarar veriyor'
Real Madrid'in eski yıldızı Toni Kroos, Düsseldorf'taki Icon League'de yaptığı yorumlarda Vinicius Jr.'ın sahadaki davranışlarının takıma zaman zaman zarar verdiğini söyledi.

Alman futbolcu, Brezilyalı yıldızla altı sezon aynı sahayı paylaştıklarını hatırlatarak, o dönemde bile bu davranışların kendisini rahatsız ettiğini belirtti.

"DAVRANIŞI YÜZÜNDEN TAKIMIN ZARAR GÖRÜYOR"

"O zaman da çokça söyledim, yeter diye. Bazen davranışı yüzünden takımın zarar gördüğünü hissediyorsun. Rakibi, hakemi ya da tribünü rahatsız etmesi anlaşılabilir." diye konuşan Kroos, Vinicius'un agresif tepkileri, provokasyonları ve tartışmalarının oyunun odağını dağıttığını ifade etti.



"İŞLERİN GRUBA KARŞI DÖNDÜĞÜNÜ HİSSEDİYORSUN" 

Kroos, bunun yalnızca bireysel bir mesele olmadığını, takımın genel dinamiğine yansıdığını da vurguladı:

"Takım olarak, etrafında olanlar yüzünden işlerin gruba karşı döndüğünü hissediyorsun."

"ONU ÇOK KEZ SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTIM"

Alman yıldız, sahada Brezilyalı oyuncuyu defalarca sakinleştirmeye çalıştığını söyledi:

"Onu çok kez sakinleştirmeye çalıştım. Çünkü bazen kendi oyunundan kopuyordu. Her zaman ona şunu dedim: 'O kadar iyisin ki bunlara ihtiyacın yok.'"

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
