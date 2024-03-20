Toni Kroos'dan yeni sözleşme cevabı!

Real Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Toni Kroos, yeni kontrat görüşmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Toni Kroos'dan yeni sözleşme cevabı!
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20 Mart 2024 13:51
Real Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Toni Kroos, yeni kontrat görüşmeleriyle ilgili konuştu.

Alman oyuncu yaptığı açıklamada, "Real Madrid'le aramızda hiçbir sorun yok. Hala bir çözüm düşünüyorum. Bu sezon iyi performans gösteriyoruz, her şey yolunda gidiyor." dedi.

"TATMİN EDİCİ BİR ÇÖZÜM BULACAĞIZ"

Tecrübeli orta saha, "Kulüple aramızdaki ilişki sorun yaşanmayacak kadar iyi. Her iki taraf için de tatmin edici bir çözüme ulaşacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Daha önce Real Madrid'in başarılı oyuncunun sözleşmesini bir yıl daha uzatmak istediği belirtiliyordu.

Madrid deviyle bu sezon 38 maça çıkan Kroos, 1 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

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