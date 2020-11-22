Tomas: 'Oyuncular çok iyi performans gösterdi'

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Hatayspor karşısında maça iyi başladıklarını söyledi.



Topun kendilerinde kaldığını aktaran Tomas, iyi pas yaptıklarını belirtti.



Son saniye yedikleri golün üzücü olduğunu dile getiren Tomas, "Öne geçtiğimizde oyunu tutamadık son saniye gol yedik ama yine de çok iyi performans gösterdi oyuncular, memnunum. Burada 3 puan almamız gerekirken, 1 puan aldık." diye konuştu.



