Tolunay Kafkas: 'Galatasaray maçına odaklanacağız'

Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Başakşehir'e elendikleri maçtan sonra açıklama yaptı.



Tolunay Kafkas yaptığı açıklamada, "Çok üzgünüm. Çok nadir üzülürüm ben. İki maçta da skor olarak yenildik. Kazanmak için bütün hamleleri yaptık. Belli bir oyun anlayışımız var. Ligdeki Galatasaray maçına odaklanacağız artık. Ligdeki durumdan çok tatminkar değilim." dedi.



Galatasaray maçıyla ilgili konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Son 3 hafta her şey olabilir. Bizim ligi tayin etme gibi bir durumumuz yok. Bugün nasıl kazanmak için oynadıysak o gün de öyle oynayacağız. Ne olur ne biter beni ilgilendiren bir konu değil bu." ifadelerini kullandı.



Tolunay Kafkas ayrıca, "Hakemin gösterdiği kırmızı kart doğruydu. Bizim oyuncumuzun haksız bir durumu vardı. Emre hocayı, kardeşimi tebrik ederim. Galatasaray'daki dönemimde oda arkadaşıydık." diye konuştu.



BASIN TOPLANTISI



Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantında konuşan Tolunay Kafkas, "Çok hak ettiğimiz bir maçtı. Çok üzgünüm. Bu büyük camiaya, başkana, sizlere bu finali yaşatmak isterdik. Maalesef futbolun içinde bunlar var. Kazandık derken eksik kalmak bize pahalıya mal oldu. İki maçta da oyun olarak kazanmamıza rağmen sonuç olarak kaybettik. Ligde çok rahat değiliz, 3 maçımız var. Lige tutunacağız." ifadelerini kullandı.



Futbolculuk döneminde Trabzonspor'da oynarken 1995-1996 sezonunda kaybettikleri şampiyonluğa atıfta bulunan Kafkas, "1995-1996'da Trabzonspor'la futbolcuyken kaçırdığım şampiyonluk çok ağır gelmişti, büyük bir travmaydı. Bugün de aynı şekilde üzüldüm. Camiadan özür dileriz." değerlendirmesinde bulundu.



Uzatma dakikalarında hakeme itirazdan üst üste sarı kartlar görerek kırmızı kartla takımı 10 kişi bırakan oyuncusu Nihad Mujakic'i eleştiren Tolunay Kafkas, şunları kaydetti:



"Hakem haklı. Çok amatörce bir kart gördü. Bu kabul edilemez. Ligde görse telafisi var ama bu maçların yok. Ailelerimiz, bütün tribün bizi destekliyor. Bunu kabul etmek doğru değil. Yaptığı son derece yanlıştı. Mujakic umarım hatasından büyük bir ders alır. Bu tip maçlar her zaman yaşanmaz. Kendi içinde bunun bedelini çok ağır öder. Onun cezasını ben kendiyle baş başa kalıp vereceğini düşünüyorum. Bu da çok ağır bir şey."



Galatasaray'la Spor Toto Süper Lig'de 30 Mayıs Salı günü oynayacakları maçın hatırlatılması üzerine Kafkas, "Kimin şampiyon olacağı bizi ilgilendirmez. Ben bu camiada bulunmaktan gurur duyuyorum. Biz şu an istediğimiz rahatlıkta değiliz." dedi.



Tolunay Kafkas, sakat oyunculardan Taylan Antalyalı'nın Galatasaray maçında oynayacağını, Pedrinho'nun ise yetiştirilmeye çalışıldığını dile getirdi.



Sözleşmesinde gelecek yıl için opsiyon bulunduğunu ve bunun da kulübün elinde olduğunu anlatan Kafkas, gelecek sezon için henüz kararını da vermediğini belirterek, "Ayrılacağız gibi yanlış anlaşılmasın. Ben Ankaragücü'nün bu sıralamalarda olmasını doğru bulmuyorum. Ankaragücü, 'Düştü mü kaldı mı?' sorularına maruz kalmamalı. Avrupa kupalarını zorlayan, taraftarın mutlu olduğu bir takım istiyorum. Ben yukarılara oynatan bir teknik adamım. Futbolculuğum da antrenörlüğüm de başarılarla dolu. Ankaragücü'nü de yukarılara taşımak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.