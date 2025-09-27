Tokat'ta 1'inci Ali Yücel Yağlı Pehlivan güreşleri başladı

Tokat Belediyesi tarafından bu yıl 1'incisi düzenlenen Ali Yücel Yağlı Pehlivan güreşleri, yoğun katılımla başladı.Güreşlerde 200'den fazla pehlivan kol bağladı. 7'den 77'ye her yaştan güreş severin ilgi gösterdiği etkinlikte geleneksel ata sporunun ruhu yaşatıldı.Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, organizasyonun ata sporunun yaşatılması açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Biz çok kıymetli güreşçiler yetiştirmişiz. Dünya ve Türkiye'ye mâl olmuş. Ali Yücel'de bunlardan bir tanesidir. Dünde oğlu ile görüştüm, kendileri çok sevindiler. Ama ben her şeyin başında şunu söylüyorum, anarken de yaşarken de bu kıymetleri bilmemiz lazım. Biz elimizden geldiği kadar bu desteği vermeye çalışıyoruz" dedi.