27 Eylül
Gaziantep FK-Samsunspor
17:00
27 Eylül
Eyüpspor-Göztepe
17:00
27 Eylül
Heracles-S. Rotterdam
22:00
27 Eylül
Excelsior-PSV Eindhoven
21:00
27 Eylül
FC Volendam-PEC Zwolle
19:45
27 Eylül
Ajax-NAC Breda
17:30
27 Eylül
PSG-Auxerre
22:05
27 Eylül
Toulouse-Nantes
20:00
27 Eylül
Lorient-AS Monaco
18:00
27 Eylül
Cagliari-Inter
21:45
27 Eylül
Juventus-Atalanta
19:00
27 Eylül
Como-Cremonese
0-031'
27 Eylül
Villarreal-Athletic Bilbao
22:00
27 Eylül
Mallorca-Alaves
19:30
27 Eylül
Atletico Madrid-Real Madrid
17:15
27 Eylül
Getafe-Levante
1-170'
27 Eylül
Tottenham-Wolves
22:00
27 Eylül
N. Forest-Sunderland
19:30
27 Eylül
M.City-Burnley
17:00
27 Eylül
Leeds United-Bournemouth
17:00
27 Eylül
C.Palace-Liverpool
17:00
27 Eylül
Chelsea-Brighton
17:00
27 Eylül
Brentford-M. United
3-1
27 Eylül
Mönchengladbach-E. Frankfurt
19:30
27 Eylül
Wolfsburg-RB Leipzig
0-03'
27 Eylül
St. Pauli-Leverkusen
0-03'
27 Eylül
Mainz 05-B. Dortmund
0-03'
27 Eylül
FC Heidenheim-Augsburg
0-03'
27 Eylül
Ümraniye-Arca Çorum FK
19:00
27 Eylül
Esenler Erokspor-Iğdır FK
1-231'
27 Eylül
Karagümrük-Trabzonspor
20:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Tokat'ta 1'inci Ali Yücel Yağlı Pehlivan güreşleri başladı

Tokat'ta 1'nci Ali Yücel Yağlı Pehlivan güreşleri, Gaziosmanpaşa Stadı'nda başladı.

calendar 27 Eylül 2025 14:59
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Tokat'ta 1'inci Ali Yücel Yağlı Pehlivan güreşleri başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Tokat Belediyesi tarafından bu yıl 1'incisi düzenlenen Ali Yücel Yağlı Pehlivan güreşleri, yoğun katılımla başladı.

Güreşlerde 200'den fazla pehlivan kol bağladı. 7'den 77'ye her yaştan güreş severin ilgi gösterdiği etkinlikte geleneksel ata sporunun ruhu yaşatıldı.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, organizasyonun ata sporunun yaşatılması açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Biz çok kıymetli güreşçiler yetiştirmişiz. Dünya ve Türkiye'ye mâl olmuş. Ali Yücel'de bunlardan bir tanesidir. Dünde oğlu ile görüştüm, kendileri çok sevindiler. Ama ben her şeyin başında şunu söylüyorum, anarken de yaşarken de bu kıymetleri bilmemiz lazım. Biz elimizden geldiği kadar bu desteği vermeye çalışıyoruz" dedi.


 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
