27 Eylül
Gaziantep FK-Samsunspor
2-2
27 Eylül
Eyüpspor-Göztepe
0-0
27 Eylül
Heracles-S. Rotterdam
22:00
27 Eylül
Excelsior-PSV Eindhoven
1-132'
27 Eylül
FC Volendam-PEC Zwolle
2-189'
27 Eylül
Ajax-NAC Breda
2-1
27 Eylül
PSG-Auxerre
22:05
27 Eylül
Toulouse-Nantes
2-272'
27 Eylül
Lorient-AS Monaco
3-1
27 Eylül
Cagliari-Inter
21:45
27 Eylül
Juventus-Atalanta
1-1
27 Eylül
Como-Cremonese
1-1
27 Eylül
Villarreal-Athletic Bilbao
22:00
27 Eylül
Mallorca-Alaves
1-0
27 Eylül
Atletico Madrid-Real Madrid
5-2
27 Eylül
Getafe-Levante
1-1
27 Eylül
Tottenham-Wolves
22:00
27 Eylül
N. Forest-Sunderland
0-1
27 Eylül
M.City-Burnley
5-1
27 Eylül
Leeds United-Bournemouth
2-2
27 Eylül
C.Palace-Liverpool
2-1
27 Eylül
Chelsea-Brighton
1-3
27 Eylül
Brentford-M. United
3-1
27 Eylül
Mönchengladbach-E. Frankfurt
4-6
27 Eylül
Wolfsburg-RB Leipzig
0-1
27 Eylül
St. Pauli-Leverkusen
1-2
27 Eylül
Mainz 05-B. Dortmund
0-2
27 Eylül
FC Heidenheim-Augsburg
2-1
27 Eylül
Ümraniye-Arca Çorum FK
1-1
27 Eylül
Esenler Erokspor-Iğdır FK
2-3
27 Eylül
Karagümrük-Trabzonspor
1-360'
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Tokat'ta 1. Ali Yücel Yağlı Pehlivan Güreşleri yapıldı

Tokat'ta düzenlenen 1. Ali Yücel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Orhan Okulu kazandı.

calendar 27 Eylül 2025 20:28
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Tokat'ta 1. Ali Yücel Yağlı Pehlivan Güreşleri yapıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Tokat'ta 1. Ali Yücel Yağlı Pehlivan Güreşleri gerçekleştirildi.

Tokat Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Ali Yücel Yağlı Pehlivan güreşleri, Gaziosmanpaşa Stadyumu'nda 200 güreşçinin katılımı ile yapıldı. 

Başpehlivanlığı finalde Serhat Elvan'ı yenen Orhan Okulu kazandı. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na altın kemer hediye edildi.



Dereceye girenlere ödülleri Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Yazıcıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ali Yücel Yağlı Pehlivan güreşlerinin ilkini yapıyoruz. Ali Yücel, dünya ve Türkiye'ye mal olmuş sporculardan bir tanesidir. Dün de oğlu ile görüştüm, kendileri çok sevindiler. Ama ben her şeyin başında şunu söylüyorum, anarken de yaşarken de bu kıymetleri bilmemiz lazım." dedi.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 7 4 2 1 8 4 14
3 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
4 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
5 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
6 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
7 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
8 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 7 1 0 6 5 15 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.