Tokat Belediye Plevne, ikinci yarıdan umutlu

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde deplasmanda Yeni Kızıltepespor'a 3-1 yenilerek ilk yarıyı mağlubiyetle kapatan Tokat Belediye Plevne Voleybol Takımı'nda, sezonun ikinci dönemi ligde üst sıralar hedefleniyor.



Tokat ekibi, ligde ilk maçında evinde Sorgun Belediyespor 3-2, ikinci hafta maçında deplasmanda Arkasspor'a 3-0 yenildi. Üçüncü haftada sahasında Fenerbahçe HDI Sigorta'ya 3-0 yenilen Tokat ekibi, 4. haftada da deplasmanda Halkbank'a 3-1 mağlup oldu. Beşinci haftada Allpower Akü Cizre Belediyespor'u evinde 3-2 yenen Tokat ekibi, ligde ilk galibiyetini aldı.



Tokat Belediye Plevne, 6. hafta maçında deplasmanda Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş'a 3-1, 7. haftada deplasmanda Spor Toto'ya 3-0 yenildi. Tokat ekibi, 8. hafta maçında evinde karşılaştığı Bingöl Solhanspor'u 3-0 mağlup etti.



Dokuzuncu hafta maçında Altekma'ya deplasmanda 3-0 yenilen Tokat Belediye Plevne, 10. hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi.



11. hafta maçında deplasmanda Ziraat Bankkart'a deplasmanda 3-1 yenilen mavi-beyazlı ekip, 12. hafta maçında sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yenerek ligde 4. galibiyetini aldı.



İlk yarının son maçı olan 13. haftada deplasmanda Yeni Kızıltepespor'a 3-1 yenilen Tokat Belediye Plevne aldığı 11 puan ile ligde 12. sırada yer alıyor.



Tokat Belediye Başkanı ve Plevnespor Kulüp Başkanı Eyüp Eroğlu, AA muhabirine, ligi mağlubiyetle kapattıkları için üzgün olduklarını ancak takımın kısa sürede toparlanacağını belirtti.



İkinci yarıda takımın daha iyi yerlerde olacağını ifade eden Eroğlu, "Genç takımız, inşallah ikinci yarıda gerçek gücümüzü göstererek daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum." diye konuştu.









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