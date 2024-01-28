TOFAŞ sahasında Yukatel Merkezefendi'yi rahat geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi karşılaşmasında TOFAŞ evinde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 98-77 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TOFAŞ sahasında Yukatel Merkezefendi'yi rahat geçti
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28 Ocak 2024 23:26
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında TOFAŞ, konuk ettiği Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 98-77 yendi.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Yener Yılmaz, Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Göksun Öz

TOFAŞ: Özgür Cengiz 5, Winston 12, Tevfik Akdamar, Homesley 24, Batın Tuna 3, Tolga Geçim 4, Ege Demir 9, O'Brien 15, Sakic 8, Wiley 18, Mustafa Kurtuldum

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Muhaymin Mustafa, Mason 21, Sibande 18, Berke Aygündüz 3, Bleijenbergh 13, İsmail Karabilen 3, Pecarski 6, Badzim 7, Çağatay Özkan 2, Ragıp Berke Atar 4

1. Periyot: 19-23

Devre: 47-40

3. Periyot: 72-60

5 faulle çıkan: 32.26 Bleijenbergh (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)

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