TOFAŞ sahasında Yukatel Merkezefendi'yi rahat geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında TOFAŞ, konuk ettiği Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 98-77 yendi.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Yener Yılmaz, Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Göksun Öz
TOFAŞ: Özgür Cengiz 5, Winston 12, Tevfik Akdamar, Homesley 24, Batın Tuna 3, Tolga Geçim 4, Ege Demir 9, O'Brien 15, Sakic 8, Wiley 18, Mustafa Kurtuldum
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Muhaymin Mustafa, Mason 21, Sibande 18, Berke Aygündüz 3, Bleijenbergh 13, İsmail Karabilen 3, Pecarski 6, Badzim 7, Çağatay Özkan 2, Ragıp Berke Atar 4
1. Periyot: 19-23
Devre: 47-40
3. Periyot: 72-60
5 faulle çıkan: 32.26 Bleijenbergh (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Yener Yılmaz, Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Göksun Öz
TOFAŞ: Özgür Cengiz 5, Winston 12, Tevfik Akdamar, Homesley 24, Batın Tuna 3, Tolga Geçim 4, Ege Demir 9, O'Brien 15, Sakic 8, Wiley 18, Mustafa Kurtuldum
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Muhaymin Mustafa, Mason 21, Sibande 18, Berke Aygündüz 3, Bleijenbergh 13, İsmail Karabilen 3, Pecarski 6, Badzim 7, Çağatay Özkan 2, Ragıp Berke Atar 4
1. Periyot: 19-23
Devre: 47-40
3. Periyot: 72-60
5 faulle çıkan: 32.26 Bleijenbergh (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)