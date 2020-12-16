Fenerbahçe'de arka arkaya Kadıköy'de gelen 3 yenilginin yaraları sarılmaya çalışıyor. Bu konuda eksiklerin araştırılması yapılırken özellikle stoperde yıllardır bitmeyen sorunlar dikkat çekiyor.



Sezon başında Wolfsburg kulübünden transfer edilen Marcel Tisserand henüz beklentileri karşılayamadı. 27 yaşındaki oyuncunun sezon başına göre son haftalarda sürekli geriye giden görüntüsü endişe yarattı.



BARİZ HATALARIYLA GÖZE ÇARPTI



Şu anda teknik heyetin ilk 11'de en fazla kullandığı oyuncuların başında gelen Tisserand, özellikle Kadıköy'de gelen üst üste 3 yenilgide 3 farklı stoperle yan yana oynadı, bariz hatalarıyla göze çarptı.



2-0'lık Konyaspor yenilgisinde Serdar Aziz, 4-3 kaybedilen Beşiktaş derbisinde Lemos ve son olarak 3-0'lık Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısında Sadık Çiftpınar'la tandemde yer aldı. Bu 3 yenilgide 9 gol yiyen ve sadece 3 gol atabilen sarı-lacivertliler eksi 6'lık bir kötü averaja sahip. Konyaspor yenilgisinde 2 golde de hatayı Serdar'la paylaşan, Beşiktaş derbisinde 3. golde bizzat hatası olan ve Yeni Malatyaspor maçında önce ilk penaltıyı yaptıran ardından hava toplarında etkisiz kalan Tisserand, ciddi anlamda sorgulandı.



YANINDAKİLER KIZAĞA ÇEKİLDİ



Ancak tüm bu yenilgilerde yanındaki savunmacılar kızağa çekildi. Serdar Aziz, Konyaspor maçından sonra Kadıköy'de ilk oynanan Beşiktaş derbisinde yedeğe oturdu. Beşiktaş maçında da Lemos en fazla tepki alan isimdi. Yeni Malatyaspor maçında da ilk devrede 2 gol yenince Sadık hemen oyundan çıkarıldı.



Fakat bu 3 yenilginin tamamında da Tisserand 90 dakika sahadaydı ve 2. hafta sonunda geldiği Fenerbahçe'de 9 maç üst üste oynadı.





