Tim Jabol-Folcarelli: 'Farklı bir maç olabilirdi'

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.
Bordo-mavililerin yetenekli oyuncusu Tim Jabol-Folcarelli, karşılaşmayı değerlendirdi.
Maç hakkında konuşan Folcarelli, "Bugün iyi bir rakibe karşı oynadık. Çünkü rakibimiz son 3 maçından iyi skorla ayrıldılar. Buraya geldiklerinde galip gelmekti amaçları. Bizde 2. yarı iyi bir oyun ortaya koyduk. Bulduğumuz fırsatları değerlendirseydik farklı maç olabilirdi. İkinci yarı eksik olan, son dokunuşları yapabilmekti. O golleri bulabilseydik, bizim adımıza galibiyetle sonuçlanan bir maç olacaktı" sözlerini kullandı.
