THY ile Euroleague'in yolları ayrıldı

Basketbolda Euroleague, Türk Hava Yolları (THY) ile devam eden 15 yıllık isim sponsorluğu anlaşmasının sona erdiğini duyurdu.Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamada, 15 yıldır verdiği destek için THY'ye teşekkür edilerek,markası adı altında yola devam edileceği belirtildi.Açıklamada,ifadeleri kullanıldı.Euroleague Üst Yöneticisi (CEO) Paulius Motiejunas, organizasyonun internet sitesinden yaptığı açıklamada, Türk Hava Yolları'na minnettar olduklarını, kurumun desteğinin modern Euroleague'i şekillendirmeye yardımcı olduğunu aktardı.Motiejunas, bugünkü yaşanan sürecin ligin evriminde önemli bir dönüm noktası olduğuna işaret ederek,değerlendirmesinde bulundu.