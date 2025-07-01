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THY ile Euroleague'in yolları ayrıldı

Euroleague, Türk Hava Yolları (THY) ile devam eden 15 yıllık isim sponsorluğu anlaşmasının sona erdiğini duyurdu.

calendar 01 Temmuz 2025 19:23
Haber: AA, Fotoğraf: AA
THY ile Euroleague'in yolları ayrıldı
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Basketbolda Euroleague, Türk Hava Yolları (THY) ile devam eden 15 yıllık isim sponsorluğu anlaşmasının sona erdiğini duyurdu.

Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamada, 15 yıldır verdiği destek için THY'ye teşekkür edilerek, "Euroleague" markası adı altında yola devam edileceği belirtildi.

Açıklamada, "Bu iş birliği, ticari sponsorlar ve spor tesisleri arasında sinerji için yüksek bir standart belirleyerek küresel sporlardaki en başarılı ve sembolik ortaklıklardan biri olmuştur." ifadeleri kullanıldı.


Euroleague Üst Yöneticisi (CEO) Paulius Motiejunas, organizasyonun internet sitesinden yaptığı açıklamada, Türk Hava Yolları'na minnettar olduklarını, kurumun desteğinin modern Euroleague'i şekillendirmeye yardımcı olduğunu aktardı.

Motiejunas, bugünkü yaşanan sürecin ligin evriminde önemli bir dönüm noktası olduğuna işaret ederek, "Şimdi, yeni bir stratejik vizyon ve heyecan verici bir yol haritasıyla, küresel ayak izimizi büyütmeye, taraftar katılımını derinleştirmeye ve kulüplerimize, ortaklarımıza ve destekçilerimize eşsiz bir değer sunmaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

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